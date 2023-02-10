Исследователи назвали страны, где можно лучше всего пережить ядерный апокалипсис

Внезапная катастрофа, которая снизит попадание солнечного света на поверхность Земли, меньше всего поразит жителей некоторых островных государств.

В случае глобальной катастрофы типа ядерной войны, извержения супервулкана или удара астероида наибольшие шансы выжить и восстановить человечество имеют жители островных государств, среди которых, прежде всего, — Австралия и Новая Зеландия.

Такое исследование было опубликовано в журнале Risk Analysis.

По словам исследователей, Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Соломоновы Острова и Вануату будут способны и в таких условиях производить достаточно продовольствия, чтобы население этих государств выжило. Они также добавили, что "вероятно, будут ячейки выживших по всей планете, даже при самом тяжелом сценарии".

Авторы исследования сравнили 38 островных стран по 13 факторам, которые, по их мнению, могут предвидеть успех постапокалиптической выживаемости, включая производство пищи, самообеспечение энергией, производство и влияние катастрофы на климат.

Австралия и Новая Зеландия, которые являются мощными производителями сельскохозяйственной продукции и расположены подальше от предполагаемых мест ядерных осадков, которые предполагаются в северном полушарии, оказались вверху этого рейтинга. Причем Австралия показала самые лучшие результаты в целом.

Плюсами Австралии являются относительно хорошая инфраструктура, огромный избыток энергии, высокий уровень безопасности здравоохранения и оборонный бюджет. Единственный действовавший против нее фактор — относительно тесные военные связи с Великобританией и США, которые увеличивают вероятность стать мишенью в ядерной войне.

Новая Зеландия демонстрирует преимущество благодаря своему давнему безъядерному статусу. Кроме того, это государство устойчиво к резкому снижению глобальной температуры, вызванной периодом тьмы, из-за близости к океану. Также здесь развита экономика экспорта продовольствия. Даже при худшем сценарии – сокращении посевов на 61% во время длительной ядерной зимы – у новозеландцев будет достаточно еды.

Другие островные страны смогли бы производить достаточно еды во время такого кризиса, пишут Уилсон и соавтор доктор Мэтт Бойд, но вероятный крах промышленности и социальной сплоченности подвергают сомнению их устойчивость.

В Китае, России и США производство продуктов питания может упасть до 97% по моделям ядерной зимы, поэтому здесь будут вынуждены полагаться на новые технологии производства продуктов питания.

Напомним, что, несмотря на заявления нынешних президентов США и России о готовности продолжать переговоры по сокращению ядерных вооружений, война в Украине в очередной раз вызвала опасения по поводу ядерного конфликта. В новом исследовании ученые из Университета Тасмании смоделировали жизнь планеты в случае ядерной войны.

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