Исследователи выяснили, когда нужно заключать брак: цифра вас удивит

Исследователи выяснили, когда нужно заключать брак: цифра вас удивит

Взвешенные решения, по мнению исследователей, люди способны принимать с 26 лет, когда у них уже есть жизненный опыт.

Ученые вычислили, когда лучше жениться. Идеальный для этого возраст — 26 лет. В этот отрезок жизни человек уже достаточно опытный и может принимать серьезные и взвешенные решения.

Так считают журналист Брайан Кристиан и исследователь Томас Грифитс, которые написали об этом книгу "Алгоритмы, по которым следует жить: компьютерные науки о человеческих решениях", пишет издание Daily Star.

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Исследователи советуют подходить к выбору второй половинки, используя правило 37%. Согласно ему, людям при принятии серьезных решений за определенный промежуток времени необходимо рассмотреть как можно больше разных вариантов.

"Выполнив задачи в установленные сроки, вы добьетесь идеального времени для принятия решения", — пишет издание.

Исследователи выяснили, что, как правило, люди начинают искать серьезных отношений в возрасте 18 лет. А в 40 лет многие из них уже прекращает поиски. В то же время 26 лет — идеальный возраст для того, чтобы перейти грань 37% и жениться.

Напомним, что британец пережил сердечный приступ и женился на невесте, которая спасла ему жизнь во время локдауна.

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