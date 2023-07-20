Исследует проблемы разоружения: сын российского конструктора боеприпасов "Ланцет" работает в ООН в Швейцарии

Вооружающая армию оккупантов семья конструктора российских баражирующих боеприпасов "Ланцет" Александра Захарова является владелицей недвижимости в Великобритании, а младший сын разработчика — Лаврентий Захаров работает в Институте ООН по исследованию проблем разоружения.

Об этом говорится в расследовании "Важные истории".

Что известно о сыне конструктора БПЛА

Лаврентий Захаров является младшим сыном конструктора российских баражирующих боеприпасов "Ланцет" Александра Захарова. Он работает в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) в Швейцарии. В целом за границей Лаврентий Захаров живет, по меньшей мере, с 2015 года. Окончил британскую школу, а также обучался в Университетском колледже Лондона и Лондонской школе экономики.

По данным журналистов, сейчас сын Александра Захарова является "специалистом по разоружению". Он начал работу в UNIDIR в мае 2023 года. До этого он работал в агентствах ООН в Нью-Йорке и Риме.

На официальном портале UNIDIR отмечено, что Лаврентий является выпускником программы по обычным вооружениям и боеприпасам.

"Основными исследовательскими интересами Лаврентия являются укрепление управления оружием и боеприпасами (SWAM), а также разминирование и гуманитарный доступ. Он говорит по-русски и по-английски", — говорится на сайте.

Недвижимость Захаровых в элитном районе Лондона. Фото: "Важные истории"

Что известно о британской недвижимости российского конструктора

Расследование доказывает, что семье Александра Захарова принадлежит недвижимость в элитном районе Лондона, а именно квартира в 1,5 млн фунтов стерлингов, примерно в километре от Биг-Бена и от Букингемского дворца.

Напомним, еще одно недавнее расследование доказало, что дочери главы минобороны РФ Сергея Шойгу оказались миллиардерши.

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