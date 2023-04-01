Истекал кровью три часа ждал помощи: мужчина чудом отбился от акулы

Адама Нортона два раза атаковала акула в районе островов Монтебелло в Австралии, в результате чего на его ноге осталась глубокая рана.

Об этом пишет Daily Mail.

Нападение случилось, когда австралиец пришвартовывал катер после рыбалки со своим братом и приятелями. Он прыгнул в воду и начал пробираться к берегу. Вдруг акула укусила его за ногу ниже колена. Он смог отбиться от нее и уплыл, но хищник подплыл к нему снова и вцепился в ногу.

Пострадавшему удалось выбраться на берег, где его брат и друзья оказали первую помощь и остановили кровотечение. Однако из-за наличия акул в воде выбраться с острова он не мог еще три часа.

Когда он заметил большое судно и сумел привлечь пассажиров. Раненого мужчину доставили на другой остров, а затем в больницу вертолетом.

Австралиец отметил, что ему повезло, поскольку большие сухожилия не были повреждены, но была серьезная рваная рана, а также между пальцами ног и ниже колена.

Напомним, в Австралии 16-летняя девочка скончалась после нападения акулы.

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