Истерически меняет людей: Путин назначил нового командующего Черноморским флотом

Катастрофические потери ЧФ РФ оказывают серьезный психологический эффект.
Новым командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Сергей Пинчук. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил о соответствующем указе президента РФ.
Об этом пишет российское пропагандистское издание "РИА Новости".
В издании добавляют, что адмирал Александр Моисеев и вице-адмирал Константин Кабанцов, до этого проходивших в сообщениях Минобороны как врио, официально стали главкомом ВМФ и командующим Северным флотом соответственно. Это следует из слов Шойгу на совещании в Минобороны.
Ранее в ВМС назвали, сколько кораблей ЧФ РФ были уничтожены или выведены из строя.
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