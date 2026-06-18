Истерика в Москве: Соловьев призвал россиян бежать и пригрозил «уничтожением»

Российский пропагандист Владимир Соловьев

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Российский пропагандист Владимир Соловьев во время утреннего эфира был недоволен эмоциональной реакцией жителей Москвы, испугавшихся ударов по столице. Он советует им бежать из страны, или их ждет «уничтожение».

Пропагандист напомнил русскому народу, что «идет война», начатая Путином, а общество поддержало решение диктатора. Он посоветовал не истерить, а лучше «черпать силы в семейных историях».

Затем он изменил свое мнение и уже призвал пугливых россиян уезжать из страны и назвал их предателями.

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«Уезжайте. Если вы слабы. Если у вас нет ничего русского. Идите по пути предателей», — сказал он.

А закончил свое больное выступление угрозами об убийстве. Пропагандист спокойным тоном предложил «истреблять трусов и паникеров» и ввести военную цензуру. Здесь он процитировал цитату Сталина по приказу Народного комиссара обороны СССР № 227 (также известного как «Ни шагу назад!»).

Дата публикации 13:47, 18.06.26 Количество просмотров 18 «Идите по пути предателей»: пропагандист Соловьев после ударов по Москве советует россиянам бежать из страны

Удары по Москве — последние новости

Утро 18 июня жители Москвы запомнят надолго. Столица РФ подверглась одним из самых масштабных атак за все время войны Путина. Бессчетные ударные беспилотники долетели до местности столичного нефтеперерабатывающего завода. Прилеты по целям полностью парализовали работу гражданской авиации и ограничили движение транспорта.

Жители столицы были поражены атакой, особенно охватившими Москву масштабами. Они начали визжать и умолять о завершении войны. После ударов по НПЗ заорали в один голос, что «вся Москва горит» и пора убегать оттуда.

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