Источники в ГУР подтвердили атаку на НПЗ в Самарской области: подробности

Проектная мощность этого завода составляет более 8,8 млн т нефти в год.

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 10 марта атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По данным источников, ночью украинские дроны осуществили очередную атаку на нефтеперерабатывающий комплекс РФ. На этот раз удар был нанесен по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области. Среди прочего этот завод производит горючее для реактивных двигателей сверхзвуковых самолетов, таких как Су-27, Ту-22МЗ и других.

Сообщается, что "прилеты" по НПЗ произошли около 2:00 по местному времени. Их слышно было сразу в нескольких районах города.

Новокуйбышевский завод – самое мощное нефтеперерабатывающее предприятие среди заводов Самарской группы НК "Роснефть". Проектная мощность этого НПЗ составляет более 8,8 млн т нефти в год.

Напомним, ранее российские телеграм-каналы сообщили о громких взрывах в Самарской области в ночь на 10 марта и об атаке на НПЗ.