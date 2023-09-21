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Историческая речь Чарльза III в Сенате Франции: вспомнил об Украине и призывал к новой Антанте

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Историческая речь Чарльза III в Сенате Франции: вспомнил об Украине и призывал к новой Антанте

Чарльз ІІІ выступает во французском Сенате / Фото: Associated Press

Король Чарльз во Франции заявил о решительности Парижа и Лондона достичь победы Украины.

В четверг, 21 сентября, король Великобритании Чарльз ІІІ впервые выступил перед Сенатом Франции.

Об этом сообщает Reuters.

"Вместе наш потенциал безграничный", — сказал Чарльз безупречным французским языком, произнося первую речь британского монарха перед представителями обеих палат французского парламента.

"Вот почему мы должны лелеять и заботиться о нашей Антанте (дословно он сказал Entente cordiale, от фр. — "сердечное согласие" ) для будущих поколений, чтобы она стала Антантой для устойчивого развития, чтобы эффективнее решать глобальные проблемы климата и разнообразия", — сказал британский монарх.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Что сказал Чарльз об Украине

"Соединенное Королевство будет одним из ближайших союзников и лучших друзей Франции. Наша решительность и наш альянс важнее, чем когда-либо. Вместе мы непреклонны в своей решимости, чтобы Украина победила и чтобы наша заветная свобода победила", — сказал Чарльз.

По его словам, из-за "неоправданной агрессии" России во время вторжения в Украину 18 месяцев назад Лондон и Париж снова столкнулись с войной на континенте.

Что такое Антанта

"Антанта" (фр. Entente cordiale — сердечное согласие) — военно-политический блок из Великобритании, Франции и Российской империи, созданный в 1904-1907 годах.

Антанта положила конец многовековому военному соперничеству между Францией и Британией, после чего два европейских государства воевали на одной стороне во время мировой войны.

Напомним, что, выступая на Генассамблее ООН, президент США Джо Байден призвал мир не идти на уступки России.

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Дата публикации
Просмотры
934
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