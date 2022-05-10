Историческая ручка от Байдена для украинки-конгрессвумен и 40 млрд для Украины: главные события ночи 10 мая

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных событий ночи 10 мая:
- Президент США Джо Байден воспользовался для подписания закона о ленд-лизе для Украины той же ручкой, какой это было сделано в 1941 году. После этого он передал эту ручку конгрессвумен от Республиканской партии Виктории Спартц, которая имеет украинское происхождение. Читать дальше –>
- В Палате представителей Конгресса США демократы предлагают проголосовать за пакет помощи Украине на 39,8 млрд. долларов. Читать дальше –>
- В Санкт-Петербурге местный депутат Сергей Самусев пришел на акцию "Бессмертный полк" с портретом украинца Бориса Романченко, который был узником четырех нацистских концлагерей и погиб в Харькове в результате бомбардировок города российскими войсками. Читать дальше –>
- В результате вечернего ракетного удара по Одессе 9 мая один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Читать дальше –>
- Вечером в понедельник, 9 мая, когда в РФ громко праздновали День победы, неизвестный швырнул "коктейль Молотова" в здание военкомата подмосковного города Балашихи. Читать дальше –>
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