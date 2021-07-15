"Историческая зона": в Италии запретили круизным лайнерам заходить в Венецианскую лагуну

Правительство рассматривает возможность создания альтернативного порта для высадки туристов, но на его строительство могут уйти годы.

Правительство Италии предоставило Венецианской лагуне статус исторической зоны, находящейся под защитой государства, и запретило круизным лайнерам заходить в ее воды.

Как сообщает Artnet, решение приняли перед заседанием комитета ЮНЕСКО, который обещал внести лагуну в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, если власти страны не примут меры.

Впервые лайнерам хотели запретить доступ к лагуне еще девять лет назад. Этого в течение длительного времени желали местные жители и активисты, которые пытались защитить экосистему венецианских островов от массового туризма. Промедление в принятии закона было связано с нежеланием властей отказываться от источника дохода, который ежегодно приносила городу индустрия круизного туризма. Однако с 1 августа крупные суда официально не смогут заходить в Венецианскую лагуну — городские водные пути бассейна Сан-Марко и канал Джудекка признаны национальной памяткой.

Запрет распространяется на суда тяжелее 25000 тонн, длиннее 180 метров и выше 35 метров. При этом уточняют, что проблема не только в размере лайнеров, но и в топливе, которое загрязняет атмосферу оксидами серы и азота.

Напомним, в Евросоюзе официально разрешили открыть границы для украинских туристов. Отныне в страны Евросоюза граждане Украины имеют право попадать без вакцинации, но все же с отрицательным тестом на коронавирус.

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