Исторические максимумы: ООН прогнозирует рост цен на продукты в мире из-за войны в Украине

Исторические максимумы: ООН прогнозирует рост цен на продукты в мире из-за войны в Украине

На Украину и Россию приходится около трети мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и около 80% экспорта подсолнечного масла.

Индекс цен на продовольствие с февраля по март вырос на рекордные 12,6%. Отчасти это произошло в результате войны в Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

"В последнее время цены на базовые продукты питания, такие как пшеница и растительные масла резко растут, что создает чрезвычайные затраты для мировых потребителей, особенно для самых бедных", — отметил генеральный директор ФАО Цюй Дунью.

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Он напомнил, что на Украину и Россию приходится около трети мирового экспорта пшеницы, 20% кукурузы и около 80% экспорта подсолнечного масла.

Такие страны как Египет и Ливан импортируют более 70% пшеницы из РФ и Украины. По его словам, влияние войны "испытают почти во всем мире".

Кроме того, растут и цены на удобрения. Это может привести к уменьшению использования удобрений и снижению урожайности.

В свою очередь директор отдела торговли и рынков ФАО Бубекер Бен Белхассен рассказал, что цены на зерновые, растительные масла и мясо достигли исторических максимумов. Также значительно выросли цены на сахар и молочные продукты.

По его словам, индекс постоянно рос в течение 2021 года, частично из-за влияния пандемии COVID. А война в Украине еще больше обострила ситуацию и всколыхнула рынок.

Напомним, что Украина юридически ввела полное торговое эмбарго против РФ.

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