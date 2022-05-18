"Исторический день": Швеция и Финляндия официально подали заявки в НАТО

Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в Североатлантический альянс.

Посол Швеции в НАТО Аксель Вернхофф и его финский коллега Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, подписанные министрами иностранных дел.

Об этом сообщается на страницах стран Швеция-Финляндия – НАТО.

Передача заявок состоялась в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе. Заявки получил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Исторический день! Сегодня Швеция и Финляндия представляют письма, в которых выражают заинтересованность их стран в подаче заявки", — говорится на официальных страницах в твиттере "Швеция в НАТО" и "Финляндия в НАТО".

A historic day!



Все, Швеция и Финляндия hand in letters expresing their countries' interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu — Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022

A historic day.



В настоящее время, Финляндия и Швеция посылают страницы, требующие свои страны' интерес к применению для #NATO membership к SG @jensstoltenberg. ⁰ #FinlandNATO pic.twitter.com/5atdSykRmJ — Финляндия в NATO (@FinMissionNATO) May 18, 2022

Швеция до российского вторжения в Украину категорически не видела себя в НАТО, но в этом году кардинально изменила свои убеждения. Заявку на вступление в Альянс чиновники там подписали накануне. Назвали это лучшим шагом, который, учитывая нынешнюю ситуацию безопасности, можно было сделать.

Историческое решение Стокгольм синхронизировал с Хельсинки – как и планировалось. Финляндия, которая на собственном опыте знает, что такое российская агрессия — война с соседкой прошлого века стоила ей десяти процентов территорий, — больше не беспокоится о том, чтобы не раздражать Россию. На кону — безопасность, поэтому финский парламент поддержал вступление в НАТО. И заявку сразу же одобрили на высшем политическом уровне. Подчеркивая: Россия сама толкнула в объятия НАТО страны, не планировавшие становиться его частью.

"Масштабное наступление России на Украину дало понять, что Россия снова готова использовать свои вооруженные силы в соседних районах для достижения своих целей. Сумма этих факторов продемонстрировала, что наше традиционное позиционирование было неустойчивым", — сказал Саули Ниинио, президент Финляндии.

Реакция России на возможное расширение НАТО, которое ее так тревожило, — в последние недели менялась. От традиционных словесных угроз – глава "Роскосмоса" говорил о ракетных ударах по Швеции и Финляндии – до показательных нарушений скандинавского воздушного пространства самолетами, на борту которых – ядерное оружие. Но, наконец, с приближением НАТО к своим границам смирились. Накануне Путин заявил, что угрозы в присоединении к Альянсу Швеции и Финляндии не видит. Потому что с ними, мол, проблем нет. В отличие от Украины, с которой у Москвы территориальный спор по поводу аннексированного Крыма, объяснил спикер российского президента.

Сегодня утром заявки на вступление получили в штаб-квартиры Альянса. Впрочем, по пути в НАТО — в Швеции и Финляндии неожиданно встала Турция. Реджеп Эрдоган против их присоединения, потому что в свое время они вводили санкции против Анкары. И отказывались экстрадировать тех, кого Турция считает террористами. В то же время из Анкары звучат намеки на готовность договариваться. И эту же готовность подтвердили в США. Ясно одно: впереди – длинный дипломатический путь, и, если все пройдут его успешно – примерно через год у НАТО будет уже 32 союзника. А у Украины – понимание, что процесс присоединения может быть беспрецедентно быстрым. Была на то политическая воля.