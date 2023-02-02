"Исторический грех, который тяжело смыть": в ОП призвали Грузию не убивать Саакашвили "в прямом эфире"

В Офисе президента Украины прокомментировали негуманное отношение в Грузии к экс-президенту этой страны и эск-голове Одесской ОГА Михеилу Саакашвили.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал грузинские власти не убивать Михеила Саакашвили "в прямом эфире" и отпустить его на лечение в Украину.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

Советник главы ОП выразил готовность лично приехать в Грузию и забрать Саакашвили.

"Любой президент – это человек. Но также институция. Страна, позволяющая себе убийство своего экс-главу в прямом эфире, берет исторический грех, который будет тяжело смыть. Не допустите этого. Отпустите Михеила Саакашвили на лечение. Готов лично приехать его забрать. Сделайте это", – написал Подоляк.

Напомним, Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение.

После этого у экс-президента Грузии обнаружили серьезное заболевание и переместили его в больницу. Позже Саакашвили заявил об избиении после госпитализации в тюремную больницу.

Саакашвили голодал всего 50 дней и прекратил голодовку 20 ноября 2021 года.

12 мая прошлого года политика отправили в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится и сейчас.

1 февраля видеосвязью из тбилисской клиники Vivamedi принял участие в судебном заседании. Тогда он шокировал Сеть своим видом. Политик критично похудел. Саакашвили также попросил о лечении.

Американский эксперт-токсиколог Дэвив Смит предположил, что бывшего грузинского президента могли отравить тяжелыми металлами в тюрьме.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Грузии публично пытают и убивают экс-главу этого государства.

МИД Украины выразил протест по поводу негуманного обращения с Михеилом Саакашвили и заявил о "сворачивании демократии в Грузии".