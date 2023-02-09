Исторический момент: Зеленский прибыл на саммит ЕС для переговоров с лидерами Европы (видео и фото)

Украинский президент сфотографировался с лидерами всех стран ЕС, после чего они отправились в зал заседания.

После выступления в Европарламенте украинский президент Владимир Зеленский прибыл на саммит лидеров ЕС.

Зеленского встретил президент Европейского совета Шарль Мишель, затем президент сфотографировался с лидерами всех стран ЕС. После совместной фотографии политики вместе отправились в зал заседаний. Известно, что Зеленский должен выступить с обращением к ним.

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На видео видно, как радушно и с улыбками лидеры стран Европейского союза встречали украинского президента. Политики приветствовали его громкими аплодисментами.

Напомним, 9 февраля утром президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите Европейского Союза и выступлении в Европарламенте. Глава государства прибыл в компании французского президента, с которым накануне имел переговоры. В аэропорту Зеленского встретили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Шарль Мишель.

Перед выступлением Зеленского президент Европарламента Роберта Мецола сказала, что Украина станет членом ЕС. В своем обращении она отметила, что "наша страна сегодня бьется не только за свои ценности, но и за европейские".

Зачем Зеленский улетел в Британию, Францию и Бельгию? | Алена Гетьманчук

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