"Исторический переломный момент": премьер Японии заявил, что страна меняет свою оборонную позицию

Нападение России на Украину, а также ситуацию на Ближнем Востоке и Восточной Азии требует изменения политики, считает премьер Японии.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил об историческом переломном моменте в связи с ситуацией в мире и призвал к решительным и неожиданным действиям.

Об этом информирует CNN.

В своем заявлении перед предстоящей на следующей неделе встречей с президентом США Джо Байденом Кисида Фумио заявил, что Япония изменит свою оборонную позицию.

"Поскольку мы являемся свидетелями агрессии России против Украины, ситуации на Ближнем Востоке, а также ситуации в Восточной Азии, мы столкнулись с историческим переломным моментом. Вот почему Япония решила фундаментально укрепить свой оборонный потенциал, и мы значительно изменили политику безопасности Японии на этих фронтах", – сказал он.

Кроме того, премьер Японии заявил, что. Токио внимательно следит за сотрудничеством между Россией и КНДР и назвал ее "тревожной с точки зрения международного порядка и стабильности".

Кисида Фумио отметил, что перед проблемами в сфере безопасности союз Японии и США становится все более важным.

С момента вступления в должность Кисида Фумио поддерживает Украину и поддерживает позицию стран G7 по отношению к России.

"Саммит Кисида – Байден был охарактеризован Вашингтоном как историческая возможность для двух стран модернизировать свой альянс, поскольку обе страны видят региональные угрозы – от испытаний оружия Северной Кореей и растущих отношений с Россией до агрессии Китая в Южно-Китайском море и в отношении Тайваня". в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за угрозы вторжения Китая на Тайвань правительство Японии распорядилось построить подземные укрытия на островах вблизи возможной зоны боевых действий.

Кроме того, мы ранее информировали, что Япония могла помочь Украине снарядами, но план провалился по неожиданной причине.

Читайте также: