"Исторический шанс": один из лидеров белорусской оппозиции предложил землякам вместе снести режим Лукашенко

По его словам, Беларусь должна использовать этот шанс и освободиться от российской зависимости.

Представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси по обороне и безопасности и учредитель 1-й отдельной десантно-штурмовой роты в составе ВСУ Валерий Сахащик обратился к белорусским военнослужащим и предложил им объединиться с целью свержения режима Александра Лукашенко. По его словам, именно сейчас выпал исторический шанс, чтобы Беларусь стала процветающей европейской страной.

Заявление военнослужащего прозвучало на фоне последних событий в России, где глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вступил в открытое вооруженное противостояние с Минобороны РФ.

Сахащик отметил, что пророссийский путь, по которому шла Беларусь под руководством Лукашенко, зашел в тупик.

"Все мыслящие люди понимали, что Российская Федерация, построенная на лжи, коррупции и беззаконии, рано или поздно развалится. Мы наблюдаем начало активной фазы этого процесса", — заявил Сахащик.

Он добавил, что пока неясно, как поведет себя Пригожин — возможно, захватит власть и, мобилизовав население РФ, поведет их на войну с Украиной. А может быть, вернет войска в сторону Беларуси, чтобы завоевать больше политических бонусов.

"Мы должны быстро решать, что делать дальше, потому что либо мы используем этот исторический шанс и станем процветающей европейской страной или мы потеряем все, и само название Республика Беларусь останется только в книгах", — убежден Сахащик.

Он подчеркнул, что вместе с земляками из числа военнослужащих 38-й бригады Бреста и других воинских частей Беларуси нужно объединиться, чтобы "спасти родину".

Что известно о мятеже Пригожина

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил Министерство обороны России в нанесении ударов по тыловым лагерям его группировки. По словам Пригожина, среди его подчиненных много убитых.

"Зло, которое несет военное руководство страны, будет остановлено. Я прошу никого не сопротивляться. Справедливость в войсках будет восстановлена" – сказал Пригожин.

Впоследствии он заявил, что около 21:00 министр обороны России Сергей Шойгу скрылся из Ростова, где находился.

В ответ Министерство обороны России заявило через российские государственные информагентства, что все сообщения, распространяемые в соцсетях от имени Пригожина, и видеокадры о нанесении удара российскими военными по тыловым лагерям группировки ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В преддверии Пригожин заявил, что его наемники пересекли государственную границу России и теперь заходят на территорию Ростова-на-Дону. По его словам, даже если у Минобороны получится ликвидировать 25 тысяч его наемников, на их место придут еще 25 тысяч таких же "вагнеровцев".

"Мы воюем только с профессионалами. Но если кто-нибудь станет на пути, мы уничтожим всех", — заявил он.

Он сказал, что ЧВК "Вагнер" собирается идти до конца. Также Пригожин прокомментировал заявление об уголовном деле, возбужденное против него ФСБ. По его словам, у тех, кто такие заявления делает, нет чести.

Сегодня, 24 июня, президент РФ Владимир Путин отреагировал на происходящее.

"Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, — предали Россию. И будут отвечать за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковой и трагической ошибки, сделать единственно правильный выбор — прекратить участие в преступных действиях", — сказал он и назвал действия Пригожина изменой и "ударом в спину".

Путин заявил, что сам Пригожин и пошедшие против его режима боевики будут ликвидированы.

Между тем Пригожин заявил, что зашел уже в Ворожен.

СМИ пишут, что Пригожин готовился к восстанию в России в течение нескольких месяцев.

Лидер белорусской оппозиции собрался спасать Беларусь на фоне мятежа Пригожина

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