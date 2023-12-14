Исторический старт переговоров о вступлении Украины в ЕС: кто предложил Орбану проигнорировать голосование

Сегодня, 14 декабря, в Брюсселе было принято историческое решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС. Его удалось принять, потому что венгерский премьер решил проигнорировать голосование, выйдя из зала.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Как стало известно в кулуарах, это была идея германского канцлера Олафа Шольца. Чтобы таким образом Орбан, который был против позиции европейских лидеров, смог сохранить лицо.

Напомним, венгерский премьер Виктор Орбан намеревался заблокировать решение саммита ЕС по поводу начала официальных переговоров о вступлении с Украиной, наложив вето. Впрочем, как отметила президент Европейского парламента Роберта Мецола, в зале "есть люди, которые умеют убеждать".

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