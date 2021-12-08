Историческое голосование: парламент Чили легализовал однополые браки

Документ должен подписать президент — он уже пообещал это сделать, поэтому закон вскоре вступит в силу.

Историческое голосование в Чили – парламент страны легализовал однополые браки.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 8 декабря.

Соответствующий законопроект рассматривали в течение четырех лет. До этого в стране были разрешены союзы между людьми одного пола. Однако они имели не все супружеские права – в частности, не могли усыновлять детей. Сейчас и этот вопрос был урегулирован. В Чили теперь будут признавать также однополые браки, которые заключили за границей.

Отмечается, что государство Чили стало шестым в Южной Америке, где однополые браки легальны. Всего в мире их признают более двух десятков стран.