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Историческое соглашение о недрах между США и Украиной: детали заявления Белого дома
Соединенные Штаты оставляют за собой первый выбор по приобретению ресурсов или определению их покупателя.
Соглашение о недрах, заключенных между США и Украиной 30 апреля, в Белом доме назвали «первым в своем роде историческим партнерством».
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 1 мая, на официальном сайте Белого дома.
В Белом доме подчеркнули, что от полноценного партнерства выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина.
Соглашение ради мира в Украине
«Это партнерство отражает экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего для Украины», — говорится в заявлении.
Еще одной задачей соглашения названо стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной для долгосрочной реконструкции и модернизации в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России.
«Президент Трамп представлял себе это партнерство между американцами и украинцами как демонстрацию преданности обеих сторон крепкому миру и процветанию в Украине», — подчеркнули в Белом доме.
О деятельности Инвестиционного фонда
В заявлении также сообщили о создании Инвестиционного фонда, который будет получать 50% роялти, лицензионных сборов и других подобных платежей от проектов по природным ресурсам в Украине.
«Эти деньги будут инвестированы в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочную отдачу как американскому, так и украинскому народам», — говорится в заявлении.
В Белом доме отметили, что партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов правления, которые будут работать вместе в рамках совместного процесса принятия решений по распределению ресурсов фонда, таких как инвестиции и распределение.
Как использовать ресурсы
В заявлении Белого дома говорится, что проекты, связанные с природными ресурсами, будут включать в себя полезные ископаемые, углеводороды и развитие соответствующей инфраструктуры.
«Если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, нам будет предоставлен первый выбор: либо приобрести их, либо определить покупателя по нашему выбору», — подчеркнули в Вашингтоне.
При этом в администрации Трампа отметили, что эта важная мера предохранения не позволит, чтобы критически важные ресурсы попали в «чужие руки».
Соглашение — четкий сигнал России
В Белом доме также подчеркнули, что это партнерство посылает России четкий сигнал — Соединенные Штаты имеют свою долю в этом деле и привержены долгосрочному успеху Украины.
«Ни одно государство, компания или лицо, финансировавшее или обеспечивавшее российскую военную машину, не сможет извлечь выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых ресурсами фонда», — уверяет администрация Трампа.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал финальный вариант соглашения с Соединенными Штатами по поводу полезных ископаемых, сообщив, что обсуждал его во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.