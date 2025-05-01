Историческое соглашение о недрах между США и Украиной: детали заявления Белого дома

Украина и США заключили соглашение о недрах / © Associated Press

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Соглашение о недрах, заключенных между США и Украиной 30 апреля, в Белом доме назвали «первым в своем роде историческим партнерством».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 1 мая, на официальном сайте Белого дома.

В Белом доме подчеркнули, что от полноценного партнерства выиграют как Соединенные Штаты, так и Украина.

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Соглашение ради мира в Украине

«Это партнерство отражает экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего для Украины», — говорится в заявлении.

Еще одной задачей соглашения названо стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Украиной для долгосрочной реконструкции и модернизации в ответ на масштабные разрушения, вызванные полномасштабным вторжением России.

«Президент Трамп представлял себе это партнерство между американцами и украинцами как демонстрацию преданности обеих сторон крепкому миру и процветанию в Украине», — подчеркнули в Белом доме.

О деятельности Инвестиционного фонда

В заявлении также сообщили о создании Инвестиционного фонда, который будет получать 50% роялти, лицензионных сборов и других подобных платежей от проектов по природным ресурсам в Украине.

«Эти деньги будут инвестированы в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочную отдачу как американскому, так и украинскому народам», — говорится в заявлении.

В Белом доме отметили, что партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов правления, которые будут работать вместе в рамках совместного процесса принятия решений по распределению ресурсов фонда, таких как инвестиции и распределение.

Как использовать ресурсы

В заявлении Белого дома говорится, что проекты, связанные с природными ресурсами, будут включать в себя полезные ископаемые, углеводороды и развитие соответствующей инфраструктуры.

«Если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, нам будет предоставлен первый выбор: либо приобрести их, либо определить покупателя по нашему выбору», — подчеркнули в Вашингтоне.

При этом в администрации Трампа отметили, что эта важная мера предохранения не позволит, чтобы критически важные ресурсы попали в «чужие руки».

Соглашение — четкий сигнал России

В Белом доме также подчеркнули, что это партнерство посылает России четкий сигнал — Соединенные Штаты имеют свою долю в этом деле и привержены долгосрочному успеху Украины.

«Ни одно государство, компания или лицо, финансировавшее или обеспечивавшее российскую военную машину, не сможет извлечь выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых ресурсами фонда», — уверяет администрация Трампа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал финальный вариант соглашения с Соединенными Штатами по поводу полезных ископаемых, сообщив, что обсуждал его во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Ватикане.