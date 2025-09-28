Историческое сокровище: золотая монета времен Фердинанда III уходит с молотка — чем она особенная (фото)

Главный лот – 100 дукатов Фердинанда III, которые могут оказаться рекордно дорогими. / © Bild

Уникальная золотая монета, которая является одной из самых больших в истории европейской нумизматики, будет выставлена на аукционе в Швейцарии. Этот экземпляр, весом почти 350 граммов, принадлежит к легендарной «Коллекции Путешественника», скрытой от нацистов во время Второй мировой войны.

Об этом говорится в материале Bild.

Аукционный дом Numismatica Ars Classica в Цюрихе в начале ноября 2025 года начнет продажу сокровищ из коллекции, стоимость которой оценивается более чем в 100 миллионов долларов. Эта группа монет имеет все шансы стать «самой дорогой группой монет, когда-либо выставленной на торги».

Редкий дукат Фото Bild / © Bild

Редкий дукат весит как три плитки шоколада

Главным лотом аукциона будет 100 дукатов с изображением Фердинанда III Габсбурга. Эту монету, которой почти 400 лет, считают «вероятно самой дорогой европейской золотой монетой всех времен».

Вес и уникальность: Монета весит целых 348,5 грамма — это самая большая золотая монета, когда-либо карбовавшаяся в Европе. По весу она равняется примерно трем с половиной стандартным плиткам шоколада.

История монеты

Дукат был отчеканен в 1629 году как дар молодого короля Фердинанда III немецким князьям. В то время он был эрцгерцогом Австрии и королем Венгрии, Хорватии и Богемии, а затем стал императором Священной Римской империи.

Монета чрезвычайно редка — известно о существовании только трех таких экземпляров.

Оценочная стоимость этого золотого гиганта превышает 2,14 млн. евро.

Тайна «Коллекции Путешественника»

Монета Фердинанда III входит в знаменитую «Коллекцию Путешественника» (Traveller), насчитывающую более 15 тысяч монет.

Эта коллекция имеет уникальную историю: ее анонимный собиратель, прозванный Путешественником, хранил свои сокровища в тайнике под землей более 50 лет. Он спрятал их во время Второй мировой войны, чтобы предотвратить их изъятие нацистами.

Теперь это историческое наследие впервые будет представлено на публичных торгах, давая коллекционерам уникальную возможность приобрести настоящие нумизматические шедевры с богатой историей.

