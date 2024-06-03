Историк предупредил о возможности Третьей мировой войны и назвал три самых больших угрозы для мира

Историк Ярослав Грицак рассказал, что сейчас в мире есть три самых больших угрозы – война России против Украины, Палестина и Израиль и потенциально – возможное нападение Китая и Тайвань.

Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

Историк отметил, что ключевым является вопрос – эти три точки, эти угрозы, сольются ли они в одну.

"Если сольются, тогда мы имеем угрозу Третьей мировой войны. Вся эта война – это этап больших изменений, которые произошли в мире за последние 10-20 лет. Прежде всего, резкий рост населения, в частности на Юге, который привел к обнищанию на Юге. Была массовая миграция на Запад, создающая огромные проблемы. Второе – это уменьшение ресурсов. Появляются группы людей, которые чувствуют угрозу, недовольство. Я считаю, что результатом угрозы было появление массовых движений в 2010 годах. Арабская весна или Евромайдан… В любой точке мира происходили массовые протесты. И этот период революций, с перерывом на ковид (Covid-19 – ред.) перерос в десятилетия войн", - пояснил Ярослав Грицак.

Напомним, историк заявил, что мир входит в десятилетия войн – именно сейчас решается судьба XXII века.

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