"История одного человека": СNN и HBO Max сняли фильм об отравлении "Новичком" Навального

Ленту покажут на HBO Max.

Американский телеканал СNN и сервис HBO Max сняли фильм об отравлении "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сам политик сообщил на своей странице в Instagram 13 января.

В ленте также говорится о лечении политика в Германии, а также возвращении в Россию — после чего его задержали и заключили в тюрьму.

"Этот день я планировал провести красивым и нарядным: в смокинге и с бокалом шампанского на премьере, но проведу как всегда – в ботинках, тюремной робе и с кружкой чая. Ну ничего, это делает историю еще интереснее, а шампанское и вы за меня выпьете", — говорится в сообщении Навального.

По его словам, съемка фильма была в тайне. Ленту покажут на HBO Max. Впрочем, когда – пока неизвестно. "Фильм готов, и вы точно увидите его раньше меня. Мировая премьера состоится вот-вот, а после нее вы и в кино, надеюсь, на этот фильм сходите", — сообщил оппозиционер.

Режиссером картины, которую называют "документальным триллером", стал канадский документалист Дэниел Роэр. Он назвал этот фильм "историей одного человека". "Съемки этого фильма перевернули жизнь. Я благодарен CNN Films и HBO Max за их непреклонную поддержку и преданность расширению невероятной истории одного человека и его борьбе с авторитарным режимом", — рассказал он изданию Deadline.

Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию из Берлина, где лечился после отравления "Новичком", январе 2021-го. Его самолет, который должен был прибыть во "Внуково", перенаправили в аэропорт "Шереметьево". Там его задержали.

Впоследствии суд Москвы арестовал Навального на 3,5 года. После задержания оппозиционера в России начались массовые митинги во многих городах. В ходе акций силовики жестоко задержали тысячи человек.

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