История от Медведева: в России выдали учебник о «Новороссии» и Донбассе

Российский учебник по «истории Новороссии» / © SOTA

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В России издали новые школьные учебники, рассказывающие о пропагандистской истории возвращения «исконно русских территорий» в состав РФ. Учебники посвящены «истории» временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает центр прав человека ZMINA и российские издания.

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Минобразования РФ утвердило учебник «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для учащихся 5-7 классов. В нем школьникам будут преподавать сфальсифицированную историю Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и оправдывать военную агрессию против Украины. Заканчиваются учебники событиями «периода нахождения регионов в составе Украины и их возвращения в состав России».

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По этим учебникам с лживой историей будут учиться украинские дети с оккупированных территорий. По словам министра образования России Кравцова, учебное пособие станет обязательным во всех школах новых регионов.

Учебники должны поступить в учебные заведения с 1 сентября 2026 года.

В ведомстве страны-агрессорки заявляют, что курс о так называемой «Новороссии» является «объективным» и частью «единственной истории России». Министр образования РФ утверждает, что новый учебник якобы содержит «реальную информацию», а не изложенную в «украинских учебниках».

В ходе презентации учебника помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что материалы якобы собственноручно редактирует заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это «не пропаганда, а описание реального общества».

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Напомним, по данным Save Ukraine, с 2014 года Россия похитила около 1,6 миллионов украинских детей на оккупированных территориях Крыма, Донетчины и Луганщины.

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