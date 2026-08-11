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История от Медведева: в России выдали учебник о «Новороссии» и Донбассе
Минобразования РФ утвердило учебник «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для учащихся 5–7 классов, посвященный «истории» временно оккупированных территорий Украины. Материалы собственноручно редактирует заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В России издали новые школьные учебники, рассказывающие о пропагандистской истории возвращения «исконно русских территорий» в состав РФ. Учебники посвящены «истории» временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщает центр прав человека ZMINA и российские издания.
Минобразования РФ утвердило учебник «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для учащихся 5-7 классов. В нем школьникам будут преподавать сфальсифицированную историю Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и оправдывать военную агрессию против Украины. Заканчиваются учебники событиями «периода нахождения регионов в составе Украины и их возвращения в состав России».
По этим учебникам с лживой историей будут учиться украинские дети с оккупированных территорий. По словам министра образования России Кравцова, учебное пособие станет обязательным во всех школах новых регионов.
Учебники должны поступить в учебные заведения с 1 сентября 2026 года.
В ведомстве страны-агрессорки заявляют, что курс о так называемой «Новороссии» является «объективным» и частью «единственной истории России». Министр образования РФ утверждает, что новый учебник якобы содержит «реальную информацию», а не изложенную в «украинских учебниках».
В ходе презентации учебника помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что материалы якобы собственноручно редактирует заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, это «не пропаганда, а описание реального общества».
Напомним, по данным Save Ukraine, с 2014 года Россия похитила около 1,6 миллионов украинских детей на оккупированных территориях Крыма, Донетчины и Луганщины.