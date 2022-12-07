История повторяется: Папа Римский сравнил войну в Украине с ужасом Второй мировой

Понтифик напомнил операцию "Рейнхард", приведшую к уничтожению почти двух миллионов человек.

Папа Франциск сравнил войну в Украине с операцией нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Vatican News.

Во время еженедельной всеобщей аудиенции в зале Павла VI Папа Франциск в очередной раз напомнил о войне в Украине и отметил, что "сегодня история повторяется".

Папа Римский отметил, что ужас Второй мировой войны сегодня переживает наше государство. Он призвал обращать свои молитвы к Матери Божьей, чтобы "порадовала всех, кто страдает жестокостью войны".

Папа обратился к присутствующим польским паломникам.

"В понедельник Центр католически-еврейских отношений Люблинского католического университета отметил годовщину операции "Рейнхард". Во время Второй мировой войны это привело к уничтожению почти двух миллионов жертв, в основном еврейского происхождения. История повторяется. Сейчас мы видим, что происходит в Украине", – сказал Папа.

Операция "Рейнхард" продолжалась в 1942-1943 гг. в лагерях Белжец, Собибор и Треблинка. Тогда было убито около 1,7 млн. евреев и неизвестное количество поляков, ромов и советских военнопленных.

"Пусть память об этом ужасном событии пробуждает в каждом намерения и действия мира", – сказал понтифик.

Он назвал эту операцию "уничтожением".

"А история повторяется. Сейчас мы видим, что происходит в Украине", – подчеркнул он.

Напомним, во время мероприятия с Папой Римским встретился мэр Львова Андрей Садовый. Он передал понтифику символический подарок.

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