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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Историю о том, что Путин «отбивался от дронов на вертолете» выдумали в Кремле — СМИ

Инцидент с вертолетом российского диктатора, якобы попавшего под атаку украинских дронов в Курской области, оказался медиапостановкой со стороны Кремля.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Диктатор Путин

Диктатор Путин / © Associated Press

Заявление российского Министерства обороны о том, что вертолет, на борту которого находился диктатор Путин, оказался в эпицентре атаки украинских беспилотников во время визита в Курскую область, было специальной постановкой.

Об этом сообщает издание The Moscow Times, ссылаясь на четыре источника, приближенные к Кремлю.

По словам собеседников журналистов, этот инсценированный инцидент был разыгран российскими силовиками с целью создать эффект «героического риска» со стороны Путина и показать, что он якобы не опасается опасности, находясь на передовой.

Путин действительно посещал Курскую область, которая регулярно испытывает удары со стороны украинских сил, и прилетел туда на вертолете. Но, как утверждают источники, его безопасность была гарантирована на самом высоком уровне.

«Никто и никогда бы не допустил такой преступной халатности. Даже в страшном сне», — подчеркнул один из чиновников в комментарии журналистам.

Сенсационное заявление о том, что вертолет диктатора вроде бы оказался «в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника», распространило Министерство обороны РФ через государственный телеканал ВГТРК.

Как сообщают два осведомленных источника, в Путин в этот раз не привлекали журналистов из кремлевского пула или профессиональных телеоператоров.

Ранее сообщалось, что российская пропаганда распространила вымысел о «геройском полете» российского диктатора Путина в Курскую область во время атаки украинских беспилотников.

Мы ранее информировали, что российские пропагандисты утверждают о якобы угрозах со стороны Украины в адрес семьи помощника президента РФ, участника переговорной группы Владимира Мединского. Это просто очередная информационная кампания врага.

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