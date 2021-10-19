Истощены и обезвожены блуждали в пустыне 5 дней: в Австралии чудом спасли двух юношей

Полицейские назвали их спасение настоящим чудом.

В Австралии через пять дней после исчезновения в пустыне чудом спасли двух юношей. Они смогли выжить без воды и пищи после того, как заблудились в жаркой и безлюдной местности.

Об этом сообщает "BBC Украина".

Отмечается, что поиски 21-летнего Шона Емитжа и 14-летнего Патрика Махеша начались в минувший вторник, после того, как они не вернулись в Германсбург — сообщество аборигенов в 120 километрах от Алис-Спрингс — третьего крупнейшего города Северной территории Австралии.

По сообщению полиции, молодые люди отправились провести уикенд вдвоем в пустыне. Им удалось проехать около четырех часов по пустынной местности, после чего их автомобиль застрял в грязи на дороге. Как выяснилось впоследствии, мужчины прошли около пяти километров в направлении соседнего холма, ошибочно полагая, что за ним проходит автомагистраль, соединяющая северную и южную часть региона — это единственная крупная дорога в этой части страны.

Поняв, что двигались в неверном направлении, товарищи провели ночь на холме, где им удалось найти источник. Последний раз путешественники пили воду во вторник.

Пропавших юношей искали вертолетом, на земле спасателям помогали аборигены. И в понедельник, 18 октября, сотрудники местной полиции сообщили, что обоих путешественников нашли отдельно. Хотя они и были сильно истощены, но живые и невредимые.

Патрика Махеша нашли 15 октября вечером в зарослях кустарника, где он пытался спрятаться от сокрушительной жары. Почему молодые люди разделились, неизвестно. Подросток самостоятельно прошел по пустыне около 35 километров, он страдал от обезвоживания, а его ноги были стерты до крови. В какой-то момент он наткнулся на забор, вдоль которого шел два дня. Только благодаря чуду его заметили местные жители, которые ему помогли, рассказал глава местной полиции Кирстен Энгельс.

После оказания ему первой помощи Патрик указал спасателям направление, где искать его товарища.

Шона Емитжа нашли только через сутки. В полиции заявили, что сейчас он проходит медосмотр, но выглядит вполне здоровым.

Напомним, ранее сообщалось, что восьмилетнюю Джулию из Германии нашли в чешских горах после двух суток поисков, в которых были задействованы полторы тысячи полицейских и волонтеров. Ребенка нашли в удовлетворительном состоянии, хотя девочка сильно замерзла и устала, ведь двое суток ничего не ела и не пила.

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