F-15E Strike Eagle / © Associated Press

Три американских самолета F-15, которые участвовали в военной операции против Ирана, случайно сбил истребитель ВВС Кувейта. Пилот ошибочно идентифицировал союзников как цель и выпустил три ракеты.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с предварительными итогами расследования.

По информации собеседников издания, экипажи американских истребителей успешно катапультировались. Шестеро пилотов эвакуированы с места падения и находятся в стабильном состоянии.

Источник WSJ отметил, что кувейтские военно-воздушные силы находились в состоянии максимальной боеготовности после того, как несколько иранских беспилотников прорвали систему ПВО Кувейта.

Один из дронов атаковал временный оперативный центр в гражданском порту, в результате чего погибли шестеро американских военнослужащих.

Поэтому когда радары зафиксировали приближение самолетов, в воздух поднялся кувейтский истребитель F/A-18 и открыл огонь.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) ранее подтвердили потерю трех истребителей F-15E Strike Eagleв результате «дружественного огня». Однако обстоятельства инцидента не уточнили, отметив лишь, что он произошел «во время активных боевых действий, включавших противодействие атакам иранской авиации, баллистических ракет и беспилотников». При этом американское военное командование поблагодарило силы обороны Кувейта за поддержку операции.

Минобороны Кувейта также признало факт происшествия, заявив о координации с американской стороной в расследовании инцидента.

Ранее появилось видео падения истребителя F-15 Eagle Военно-Воздушных Сил США в Кувейте во время военной операции против Ирана.