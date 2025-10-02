- Дата публикации
Истребитель ВВС Нидерландов сбил российский "Шахед": появилось фотодоказательство
Вероятно, ущерб произошел в воздушном пространстве Польши 10 сентября.
Истребитель F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов сбил российский беспилотник «Шахед». Об этом свидетельствует оставленная военными отметка на борту самолета.
Об этом сообщает Defensie.nl.
В качестве доказательства издание обнародовало фотографию истребителя, на корпусе которого нанесен значок российского ударного беспилотника.
Вероятно, сбитие произошло в воздушном пространстве Польши 10 сентября.
Миссия ВВС Ниделандов в Польше
Истребители F-35 находятся в Польше с 1 сентября по 1 декабря для защиты территории НАТО.
Нидерландские летчики уже несколько раз участвовали в боевых вылетах, и однажды применили оружие для сбития дронов РФ.
По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, «безрассудная агрессия России все больше усиливается».
«Разместив F-35 в Польше, Нидерланды демонстрируют, что вместе с союзниками наша страна остается неизменно наготове, ведь восточная граница НАТО — это и наша граница безопасности», — сказал министр во время посещения нидерландского подразделения F-35.
Брекелманс подчеркнул, что Нидерланды решительно готовы защищать восточную границу Североатлантического союза вместе со своими союзниками.
Что предшествовало
Напомним, в ночь на 10 сентября Польша впервые сбивала российские дроны . Почти десять «Шахедов», запущенных РФ по Украине, нарушили ее воздушное пространство. В частности, из-за «незапланированной военной активности» несколько аэропортов прекратили работу. В частности, аэропорт аэропорта Шопена в Варшаве.
Рано утром оперативное командование ВС Польши проинформировало, что их и союзная авиации завершили операцию по отражению атаки дронов РФ. Отмечается, что все русские ударные дроны были сбиты. Сейчас продолжаются поиски и локализация мест возможных падений объектов.