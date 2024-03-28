Истребители Gripen для Украины: министр обороны Швеции сделал обнадеживающее заявление

Глава шведского оборонного ведомства Пал Йонсон заявил, что Швеция не исключает возможности отправки в Украину своих истребителей Gripen. Однако пока обсуждения этого решения продолжаются.

Об этом пишет Kyiv Independent.

"Обсуждения продолжаются, и они проходят в рамках коалиции истребителей", — сказал Йонсон.

Швеция присоединилась к инициативе стран-союзников, призванной помочь Украине получить американские истребители F-16 и научить пилотов.

Глава Минобороны Швеции отметил, что Европа должна "компенсировать" уменьшение поддержки Украины и усилить свою военную помощь. По его словам, в Европе это понимают, поэтому уже наблюдаются положительные сдвиги в оборонной промышленности. Йонсон сообщил, что Швеция инвестирует средства в производство 155-мм снарядов для Украины, а также присоединилась к нескольким международным инициативам по увеличению производства боеприпасов.

Глава оборонного ведомства привел в пример норвежско-финского производителя боеприпасов Nammo. Расположенные в Швеции заводы этой компании уже удвоили объемы своего производства.

Напомним, что известно о шведском истребителе Gripen. Известно, что он менее требователен к взлетно-посадочным полосам и может базироваться даже на автомобильных путях.

Читайте ведущие новости дня: