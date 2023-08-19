Истребители Gripen для Украины: разрешения Швеции может быть недостаточно — заместитель председателя ОП

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига предположил, что для передачи шведских самолетов Grippen может потребоваться разрешение США и других союзников.

Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона.

"Мне кажется, что нужно [разрешение США]. Потому что даже в таких самолетах как Gripen есть определенные составляющие (и мы знаем, какой процент), которые требуют согласия других союзников. Всегда это процесс. И мы собственно находимся в таком процессе", – подчеркнул он.

Напомним, в субботу, 19 августа, во время пребывания с рабочим визитом в Швеции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты начали тестовые испытания шведских самолетов Grippen. Кроме того, в ближайшие два дня украинский лидер проведет переговоры с партнерами из нескольких стран по усилению украинского неба.

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