Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Истребители Gripen для Украины: разрешения Швеции может быть недостаточно — заместитель председателя ОП

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
1104
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Истребители Gripen для Украины: разрешения Швеции может быть недостаточно — заместитель председателя ОП

Шведский истребитель Gripen / Фото: Associated Press

Передача шведских самолетов на вооружение ВСУ, вероятно, потребует согласия других союзников.

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига предположил, что для передачи шведских самолетов Grippen может потребоваться разрешение США и других союзников.

Такое мнение он высказал в эфире национального телемарафона.

"Мне кажется, что нужно [разрешение США]. Потому что даже в таких самолетах как Gripen есть определенные составляющие (и мы знаем, какой процент), которые требуют согласия других союзников. Всегда это процесс. И мы собственно находимся в таком процессе", – подчеркнул он.

Напомним, в субботу, 19 августа, во время пребывания с рабочим визитом в Швеции президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские пилоты начали тестовые испытания шведских самолетов Grippen. Кроме того, в ближайшие два дня украинский лидер проведет переговоры с партнерами из нескольких стран по усилению украинского неба.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1104
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация