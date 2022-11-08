Истребители НАТО 5 раз за неделю поднимали из-за самолетов РФ, которые нарушали воздушное пространство

На прошлой неделе истребители НАТО поднимались пять раз, чтобы идентифицировать российские самолеты, нарушившие правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Об этом сообщает Delfi.

"Министерство национальной обороны Литвы сообщило в понедельник, что на прошлой неделе пять раз поднимали истребители НАТО, чтобы идентифицировать и сопровождать российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем", — говорится в сообщении.

Также читайте В Литве пограничники не пропустили российские вагоны с военной символикой

Так, 24 октября истребители, дислоцированные в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО, идентифицировали Ил-20, летевшего в международном воздушном пространстве из материковой России в Калининград. На следующий день самолеты НАТО идентифицировали еще один Ил-20 и два истребителя СУ-27.

Кроме того, 28 октября самолеты НАТО сопровождали российский Ил-20, летевший в международном космосе из Калининграда на материковую часть России. В тот же день самолеты Альянса опознали еще два российских истребителя СУ-27, летевших в международном воздушном пространстве из Калининграда. Затем они вернулись в Калининград.

"Большинство российских самолетов летали с включенными бортовыми транспондерами, без планов полета, причем некоторые из них поддерживали связь с региональным центром управления полетами, а другие нет", — говорится в сообщении.

Ранее в Испании заявили, что отправят 14 своих истребителей для укрепления восточного фланга НАТО в рамках стратегии "реагирования и сдерживания". В частности, самолеты вместе с военными будут переброшены в Болгарию и Румынию.

Напомним, 21 октября стало известно, что российские самолеты два дня подряд подлетали к границам Польши. Для перехвата вражеских самолетов экстренно поднимали и таллийские истребители, вовлеченные в миссии по воздушному патрулированию Польши.

Еще ранее, 5 октября, сообщалось о 4 российских военных самолетах, которые были зафиксированы в авиапространствах Польши и Швеции.

Читайте также: