Истребители НАТО дважды за неделю поднимались в воздух для сопровождения самолетов России

Миссия Балтийского воздушного патрулирования Североатлантического союза осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

Истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО за прошедшую неделю и 2 января дважды поднимались в воздух и сопровождали четыре российских военных самолета

Об этом сообщило Министерство обороны Литвы.

Согласно информации, истребители, выполняющие функции воздушной полиции НАТО в странах Балтии, поднимались в воздух для обнаружения и сопровождения самолетов, нарушивших правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Так, 27 декабря силы Альянса обнаружили и сопровождали российский самолет Ил-20, следовавший из основной части России в Калининградскую область. Также были зафиксированы и сопровождены два российских самолета Су-27, которые вылетели из Калининградской области и вернулись обратно.

На следующий день, 28 декабря, были опознаны и сопровождены два российских самолета Су-30. Оба воздушных судна пролетали через международное воздушное пространство из основной части России в Калининградскую область.

В литовском Минобороны также уточнили, что 27 декабря российские Су-27 летели с отключенными транспондерами, без планов полета и без связи с диспетчерами Регионального центра управления полетами. В других случаях самолеты следовали с выключенными транспондерами, без планов полета, однако поддерживали радиосвязь с диспетчерами центра.

Обратите внимание, что миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

Напомним, 30 декабря 2022 года стало известно, что два китайских и шесть российских военных самолетов вошли в зону ПВО Южной Кореи. Военные этого государства в ответ подняли в воздух истребители.

А в ноябре два российских истребителя едва не коснулись кораблей НАТО в Балтийском море, пролетев на сверхнизкой высоте в 90 м. На предупреждающее сообщение сил Альянса пилоты российских самолетов не отреагировали.

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