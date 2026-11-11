Истребители НАТО экстренно подняли по тревоге: над какими странами нависла угроза

Истребители / © Associated Press

Реклама

Из-за угрозы в воздушном пространстве в Латвии объявляли воздушную тревогу, а в соседней Литве в небо подняли истребители НАТО. Силы противовоздушной обороны и подразделения дронов-перехватчиков были приведены в полную готовность.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии и bb.lv.

Реклама

10 ноября около 23:20 в Луденском крае Латвии объявили предупреждение оранжевого уровня — самого высокого из двух. Еще примерно через 20 мин. желтый уровень опасности был введен в Аугшдаугавском и Краславском краях. Позже в Краславском крае его повысили до оранжевого.

Реклама

В регионе привели в готовность подразделения ПВО и дронов-перехватчиков.

При оранжевом уровне опасности жителям рекомендуют оставаться в помещениях и соблюдать правила двух стен. В то же время, желтый уровень не предполагает для населения никаких дополнительных действий.

Около 00:20 уровень угрозы во всех трех краях снизился до желтого. Еще через 20 мин., В 00:40, тревогу полностью отменили.

Латвийский общественный вещатель LSM сообщил, что неизвестный объект покинул воздушное пространство страны. В то же время в сообщении не уточняется, что именно это был за объект и какое его происхождение.

Реклама

До этого воздушную тревогу объявили также в Литве. Национальный центр управления кризисными ситуациями сообщил о поднятии в воздух истребителей миссии НАТО, осуществляющих охрану воздушного пространства.

По данным bb.lv, в Литве также разворачивали самолеты, направлявшиеся на посадку в Вильнюсе.

К слову, в ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области России — один из крупнейших балтийских портов врага, который является ключевым для экспорта нефти, нефтепродуктов и сырья. На обнародованных в Сети видео виден полет дронов и масштабный пожар на территории объекта.

Новости партнеров