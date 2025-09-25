Истребители НАТО перехватили пять российских самолетов возле Латвии: подробности

Венгерские истребители НАТО перехватили пять российских самолетов у Латвии: подробности / © NATO

Командование воздушных сил НАТО сообщило об очередном инциденте в небе над Балтийским регионом: венгерские истребители перехватили пять военных самолетов России, летевших вблизи воздушного пространства Латвии.

Об этом сообщило командование Воздушных сил НАТО.

Перехват произошел 25 сентября. Два венгерских истребителя Gripen, базирующихся на авиабазе Шяуляй в Литве, поднялись в небо для сопровождения российской группы. В состав группы входили самолеты Су-30, Су-35 и три МиГ-31.

В НАТО подчеркнули, что Венгрия этим шагом «продемонстрировала преданность Североатлантическому союзу по защите и безопасности Балтийского региона и восточному флангу».

Венгерские истребители перехватили возле Латвии 5 российских самолетов / © NATO

Ранее сообщалось, что российские дальнобойные стратегические бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35 зафиксировали вблизи Аляски. США подняли авиацию на перехват.

А 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии. Министерство иностранных дел страны вызвало временного поверенного России для вручения ноты протеста.