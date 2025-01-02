Истребители НАТО поднимались в небо для перехвата самолетов РФ: что известно

С 23 по 29 декабря истребители НАТО, выполняющие задачи по воздушному патрулированию в странах Балтии, дважды поднимались в воздух для сопровождения самолетов РФ, нарушающих правила полетов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Литвы.

В частности, 23 декабря 23 декабря истребители Альянса совершили вылет для обнаружения одного самолета Ил-20. Самолет совершал полет в международном воздушном пространстве из материковой части РФ в Калининградскую область.

Отмечается, что судно летело без плана полета, с включенным радиолокационным ретранслятором и радиосвязи с региональным центром управления полетами (РЦУП).

Истребители НАТО также вылетели для идентификации одного самолета Ил-76. Кроме того, 25 декабря самолеты НАТО поднялись в небо для идентификации одного самолета Ан-26.

Напомним, ранее Лавров заявлял о том, что Москву не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине. В частности, российский министр выразил несогласие с идеями отсрочки вступления Украины в НАТО на 20 лет.

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