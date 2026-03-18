Истребители НАТО подняли из-за атаки со стороны РФ: первые подробности

Румыния зафиксировала российский беспилотник в 20 км от Вилково в Одесской области. Из-за этого с авиабазы в Фетеште немедленно вылетела пара истребителей F-16.

Вечером 17 марта системы мониторинга Министерства национальной обороны Румынии зафиксировали сигнал дрона вблизи национального воздушного пространства на севере уезда Тулча. Объект обнаружили примерно в 20 км к северу от Вилково.

В связи с этим в 19:17 Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям разослал сообщение RO-ALERT, чтобы предупредить жителей северной части уезда Тулча.

Для контроля за ситуацией в 19:22 с 86-й авиабазы в Фетеште подняли в воздух два истребителя F-16 Воздушных сил Румынии.

«Системы противовоздушной обороны находятся в состоянии готовности и готовы к реагированию в зависимости от развития ситуации», — сообщили в румынском Минобороны.

Заметим, Румыния далеко не впервые запускает истребители из-за российской угрозы. Так, в предыдущий раз страна НАТО подняла в воздух F-16 из-за атаки со стороны РФ на украинское Подунавье 13 марта. Радары зафиксировали цели в районе Килия-Веке — Вилково, из-за чего войска ПВО перевели в состояние повышенной готовности. Минобороны Румынии предполагало падение обломков дронов на своей территории.

А утром 17 марта обломки дрона обнаружили возле молдавского поселка Тудора, в 500 м от границы с Украиной. На место прибыли взрывотехники, которые эвакуировали жителей и подтвердили наличие активного боевого заряда. Саперы провели контролируемый подрыв находки. Происхождение беспилотника не назвали, однако по опубликованным фото он напоминает российскую модификацию «Шахеда».