Истребители НАТО срочно подняли из-за российской атаки: первые подробности

Истребитель / © Associated Press

Страна-член НАТО Румыния подняла в воздух истребители после очередной атаки российских беспилотников вблизи своей границы с Украиной.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Речь идет об ударе, который Россия нанесла по гражданской и инфраструктурной территории Украины недалеко от румынской границы.

Что произошло

По данным Минобороны Румынии, в приграничной зоне в уездном районе Тулча зафиксировали 17 российских дронов.

В ответ были подняты два истребителя F-16, а системы противовоздушной обороны переведены в боевую готовность.

Несмотря на напряженную ситуацию, беспилотники не нарушили воздушное пространство Румынии.

Местных жителей предупредили о возможной опасности — сообщение об угрозе поступило около 3:44 ночи и действовало почти два часа.

Почему это важно

Инцидент еще раз показывает, насколько близко война в Украине подходит к границам стран НАТО.

Подобные ситуации уже не раз возникали в Румынии, Польше и других государствах восточного фланга Североатлантического союза.

Хотя нарушение воздушного пространства не зафиксировано, каждый такой случай повышает риски эскалации и вынуждает страны НАТО держать силы в постоянной готовности.

В Румынии заявили, что и дальше будут отслеживать ситуацию и координировать действия с союзниками. Учитывая активное использование Россией дронов для атак по Украине, страны региона будут усиливать патрулирование и меры быстрого реагирования.

Россия "пробивает" границы НАТО — последние новости

Заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО серьезно обеспокоили европейских союзников. Эксперты предупреждают: при ослаблении трансатлантического единства Владимир Путин может использовать ситуацию для усиления давления на Европу — от политического шантажа до провоцирования новых конфликтов.

Некоторые дипломаты также не исключают риска сближения Вашингтона с Москвой без учета интересов европейских стран, что может изменить баланс безопасности на континенте.

На этом фоне аналитики обращают внимание на страны Балтии, которые могут стать следующей целью гибридного давления. Речь идет не о масштабном наступлении, а об ограниченных операциях или провокациях, призванных проверить реакцию НАТО и посеять внутренние противоречия.

Среди наиболее уязвимых точек называют Сувалкский коридор — стратегический отрезок, соединяющий Балтию с остальной Европой. Именно такие сценарии, по данным экспертов, уже отрабатывались в ходе российско-белорусских учений.