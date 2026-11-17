Япония и Южная Корея подняли истребители / © Associated Press

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Из-за приближения российских боевых бортов к своим воздушным рубежам Япония и Южная Корея были вынуждены экстренно поднять по тревоге истребительную авиацию.

Об этом сообщает Japan Times со ссылкой на японское Министерство обороны и Yonhap со ссылкой на Объединенное командование вооруженных сил Сеула.

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Япония и Южная Корея экстренно поднимали истребители в небо из-за РФ

Японская сторона подозревает, что россияне таки пересекли государственную границу, а южнокорейские военные констатируют, что воздушное пространство их страны осталось нетронутым.

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Как сообщили в Минобороны Японии, утром 17 ноября два военных борта, по предварительным оценкам, принадлежащих вооруженным силам России, зашли в воздушное пространство страны в районе острова Окиносима.

Для перехвата Силы воздушной самообороны Японии подняли истребители в небо. Экипажам самолетов-нарушителей передали предупреждение, а также приняли ряд других мер реагирования, детали которых военные не разглашают.

После этого российские истребители взяли курс через Цусимский пролив, прошли участок между японским островом Йонагуни и Тайванем и наконец вышли в акваторию западной части Тихого океана.

Параллельно на маневры российской авиации отреагировал и Сеул. По данным JCS, противовоздушная оборона Южной Кореи зафиксировала самолеты еще на подлете к границам, после чего в воздух подняли истребители на случай внештатных ситуаций. В конце концов, российские борта отошли из этого района, так и не зайдя в южнокорейское воздушное пространство.

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В Japan Times напоминают, что военные самолеты РФ систематически курсируют в международном воздушном пространстве недалеко от японских берегов. Журналисты предполагают, что нынешний вероятный залет на территорию Японии мог быть целенаправленным тестом, чтобы проверить, насколько оперативно реагируют японские Силы самообороны.

Япония выразила протест Москве за этот случай.

«Нарушение воздушного пространства Японии российскими самолетами является не только серьезным посягательством на суверенитет Японии, но и угрозой нашей безопасности. Это совершенно неприемлемо. Мы направили России по дипломатическим каналам крайне жесткий протест и настойчиво потребовали, чтобы подобные инциденты не повторялись», — заявил на пресс-конференции главный пресс-секретарь правительства, глава аппарата правительства Минора Кихара.

Путин провоцирует конфликт с Японией

Напомним, российский диктатор Владимир Путин снова обострил территориальный спор с Японией вокруг Курильских островов, которые СССР захватил в 1945 году и из-за которых страны до сих пор не подписали мирный договор.

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Недавно Путин впервые за 25 лет совершил показательный визит на архипелаг, усилив военные учения в регионе и раскритиковав Токио за санкции.

Болезненнее всего это обострение чувствует отдаленный японский портовый город Немуро, расположенный в нескольких милях от архипелага. Поселок десятилетиями остается главным центром движения за возвращение островов, но в то же время критически зависит от торговли с Россией и доступа к рыбным промыслам.

Несмотря на экономические затруднения, старшие жители города, в том числе бывшие депортированные с островов, и 75-летний мэр Масатоси Исигаки настаивают на возвращении земель, видя в них еще и огромный потенциал для рыболовства.

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