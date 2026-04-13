Истребители США взяли в кольцо маленький самолет над морем: что произошло (видео)

Истребитель США (иллюстративный фото)

Реклама

Над Аравийским морем американские истребители F/A-18 Hornet перехватили малогабаритный одномоторный самолет Piper PA-28, оказавшийся в зоне действия авианосной ударной группы США во время обострения военного конфликта в регионе.

Об этом пишет CNN.

Что известно об инциденте в небе

Экипаж гражданского судна в составе бывшего пилота британской армии Сэма Резерфорда и второго пилота Шеннон Вонг совершал перегон самолета с завода во Флориде в летную школу в индийском Ахмедабаде. Инцидент произошел на фоне начала боевых действий между США, Израилем и Ираном, из-за чего воздушное пространство над Персидским заливом и Оманом стало зоной активных операций.

Реклама

Во время полета на высоте около 3 000 метров пилоты услышали по радио предупреждение американских военных: «Вы приближаетесь к военному кораблю коалиции в международных водах. Прошу вас установить связь, идентифицировать себя».

Вскоре после этого к Piper PA-28 приблизились истребители, базировавшиеся на атомном авианосце USS Abraham Lincoln. Из-за разницы в скоростях — «Пайпер» двигался со скоростью около 160 км/ч — реактивные самолеты были вынуждены кружить вокруг гражданского судна. Как сообщил Резерфорд, поначалу возникли проблемы со связью.

«Итак, нас только что догнал F-16», — заметил Резерфорд в видео в Instagram, позже уточнив, что это был F/A-18.

«Они нас не слышали», — добавил он, описывая первые попытки установить контакт.

Реклама

Сэм Резерфорд и Шеннон в Шотландии после пересечения Атлантики. / © соцмережі

Когда связь была налажена, американский пилот требовал изменить курс на 15 градусов к северу или югу, поскольку траектория гражданского самолета проходила непосредственно через местонахождение авианосца.

Резерфорд объяснил военным свои ограничения: смена курса на юг в открытый океан грозила нехваткой горючего, а отклонение на север привело бы к нарушению воздушного пространства Ирана или Пакистана, на что у пилотов не было разрешений. Процесс согласования маршрута пилот сравнил с «торгом за ковер в Марракеше».

«Было совершенно очевидно, что мы летим прямо к авианосцу. У него не было никаких предпочтений, ни налево, ни направо, но, пожалуйста, возьмите одно из них», — процитировал Резерфорд требования военных.

Как разрешилась ситуация

В конце концов стороны пришли к компромиссу по траектории, которая гарантировала безопасность флота и позволяла гражданскому самолету безопасно добраться до пункта назначения. Истребители сопровождали Piper в течение 30 минут, пока тот не отошел на безопасное расстояние от авианосца.

Реклама

«Мы были достаточно далеко от авианосца, чтобы они не испытывали необходимости нас сбивать, и мы были достаточно близки к нашей траектории, чтобы чувствовать, что безопасно туда доберемся», — отметил Резерфорд.

Он также добавил, что военные «просто следили за тем, чтобы мы внезапно не спустились вниз и не стали более агрессивно целиться в любые их объекты». После того, как самолеты отошли на восток, истребители вернулись на базу.

Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что в настоящее время нет информации об этом взаимодействии. Несмотря на инцидент и напряженную ситуацию в регионе, Сэм Резерфорд планирует продолжать полеты по этому маршруту.

