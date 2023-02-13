Истребитель в небе над США сбил еще один неизвестный объект

В воскресенье, 12 февраля, американский истребитель F-16 по указанию президента США Джо Байдена сбил воздушный объект над озером Гурон, недалеко от границы с Канадой.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство обороны США.

"Мы не оценивали его (объект, — ред.) как кинетическую военную угрозу чему-либо на земле, но оценивали его как угрозу безопасности полета (гражданских самолетов, — ред.) и угрозу из-за его потенциальных возможностей наблюдения. Наша команда теперь будет работать над восстановлением объекта, чтобы узнать больше о нем", – заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

Он летел на высоте более 6 километров над Верхним полуостровом Мичигана, сообщил анонимный американский высокопоставленный чиновник в комментарии для издания. По его словам, объект был "восьмиугольным" со свисающими веревками.

Ранее мы сообщали, что в США сбили второй за неделю несанкционированный летающий объект в небе над Аляской. Радар его заметил в четверг, 9 февраля, на высоте около 13 километров. К нему направили два истребителя F-22, как сообщили военные. Потенциально угрожающий объект был сбит в субботу, 10 февраля, ракетой класса "воздух-воздух" AIM-9X.

Напомним, 4 февраля США сбили китайский аэростат у побережья штата Каролина. Он пролетел над стратегическими военными объектами и очутился над Атлантическим океаном, где истребители уничтожили его по приказу Байдена.

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