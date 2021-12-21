Истроический рекорд: Шойгу заявил о максимальном увеличении российской ядерной триады

По его словам, доля современного вооружения в ядерной триаде России достигла исторического максимума.

В ядерной триаде России (стратегическая авиация, межконтинтальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы — Ред) доля современного оружия выросла до исторического рекорда и составила 89,1%.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства с участием Путина.

"Уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования — 89,1%", — сообщил Шойгу.

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Он рассказал, что четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС пополнили стратегическую ядерную авиацию РФ. Также атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" с баллистическими ракетами "Булава" был принят в состав ВМФ России.

Кроме того, в российских ракетных войсках появился первый полк, который оснащен комплексом "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. В двух ракетных полках поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса "Ярс".

Ранее Сергей Шойгу заявил о якобы готовящейся частными военными компаниями США провокации с "химическими компонентами" на востоке Украины.

Напомним, что Владимир Путин принял участие в заседании коллегии министерства обороны РФ в Москве. Главные тезисы выступления президента страны-агрессора: