ISW оценил заявление Кадырова о снятии санкции с его семьи в обмен на 20 украинских военнопленных

Странное публичное предложение главы Чечни Рамзана Кадырова вести переговоры с украинским правительством ради личной выгоды является признаком того, что Кремль может участвовать в переговорах о военнопленных, чтобы компенсировать сообщения о жестоком обращении России с украинскими военнопленными.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

"Предложение Кадырова подрывает авторитет Кремля. Российский милблогер и член Кремлевского совета по правам человека Александр Коц критиковал Кадырова за "использование военнопленных как товара для личных целей". Кадыров, вероятно, вел переговоры с украинским правительством независимо от Кремля, когда он утверждал, что заплатил украинским спецслужбам за возвращение его скакового коня Зазу в мае 2023 года", — отметили эксперты.

Напомним: Кадыров предложил освободить 20 украинских военнопленных, если с членов его семьи, в том числе матери и дочерей, снимут западные санкции. Список фамилий военнопленных Кадыров якобы передал Скотту Риттеру, бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового поражения. Он 4 января приехал в Грозный.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что для него странными выглядят заявления через медиа.

"Если человек хочет что-то решить, он знает, как и на кого надо выйти. Если не знает, ему подскажут, но поверьте мне, он знает. А предлагать через медиа: "снимите санкции с моей семьи" третьим странам и отдайте мне моих лошадей, которые находятся в другом государстве — это немного странно, как по мне", — сказал Буданов.

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