Сергей Рябков / © Associated Press

Реклама

22 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия якобы готова юридически оформить обязательство не совершать нападений на государства Европейского Союза и НАТО в предстоящей резолюции о прекращении войны против Украины.

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали обещания Кремля.

Эксперты и международные наблюдатели обращают внимание на предыдущий опыт России, подвергающий сомнению реальную ценность таких заявлений. В частности, Будапештский меморандум 1994 года уже содержал обязательство России уважать территориальную целостность Украины и принимать меры в случае агрессии против нее в обмен на отказ Киева от ядерного оружия. Однако эти гарантии были грубо нарушены.

Реклама

Кроме того, президент РФ Владимир Путин не раз демонстрировал готовность изменять российское законодательство в собственных интересах. Самым ярким примером стало изменение Конституции РФ 2020 года, позволившей ему фактически оставаться у власти неограниченный срок.

Аналитики отмечают, что такая модель поведения Кремля – нарушение международных договоров и манипуляции внутренним законодательством – свидетельствует о формальном характере новых обещаний Москвы. Это, в свою очередь, подчеркивает необходимость реальных и надежных гарантий безопасности для Украины, способных предотвратить восстановление российской агрессии в будущем.

На этом фоне заявления российской стороны рассматриваются скорее как элемент политического давления в рамках потенциальных переговоров, а не подтверждение готовности соблюдать международное право.

Напомним, ранее спикер президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные американской разведки о том, что президент страны-агрессорки Владимир Путин стремится вернуть под контроль Москвы территории бывшего СССР.