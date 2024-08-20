Российская делегация в Баку обсудила энергетические инициативы и возможности мирного урегулирования Армении и Азербайджана.

Президент России Владимир Путин посетил Азербайджан 18 августа, вероятно, чтобы отвлечь внимание от украинского вторжения в Курскую область и продемонстрировать себя активным дипломатом.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Путин прибыл в Баку вместе с российской делегацией, в которую вошел министр иностранных дел Сергей Лавров для двухдневного визита с целью встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсуждения двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном.

По сообщениям ISW, делегации обсудили энергетические связи, инициативы по русскому языку в Азербайджане и готовность России содействовать мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном.

Визит вызвал особое внимание, учитывая текущую ситуацию в Курской области и постоянные усилия Кремля приуменьшить значение и последствия украинского вторжения. Российские государственные СМИ сосредоточили внимание на поездке Путина в Азербайджан, освещая даже незначительные детали, вероятно, чтобы отвлечь внимание от напряженной ситуации в России, насыщая информационное пространство демонстрацией глобальной дипломатической деятельности Кремля и его мнимых успехов.

Напомним, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заявил, что из-за нежелания российского диктатора Владимира Путина признать операцию Украины в Курской области частью войны с Украиной может обостриться противостояние между различными группировками в Кремле.

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