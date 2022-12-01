Италия будет поставлять оружие Украине по упрощенной процедуре — решение правительства

Военная техника и оборудование будут предоставляться Киеву в течение 2023 года без необходимости отдельного согласия итальянского парламента.
В четверг, 1 декабря, Совет министров Италии единогласно принял декрет о продлении поставок оружия в Украину до 31 декабря 2023 года.
Об этом сообщает издание La Stampa.
Согласно этому декрету, военная техника и оборудование будут предоставляться Киеву для борьбы с российским вторжением в течение всего 2023 года без необходимости отдельного согласия итальянского парламента.
Такие меры после вторжения России в Украину ввела администрация бывшего премьер-министра Марио Драги. Однако срок их действия истекает 31 декабря.
Нынешний глава правительства Италии Джорджия Мелони на заседание Совета министров первым пунктом вынесла так называемый "декрет НАТО" с “срочными положениями о продлении разрешения на продажу транспортных средств, материалов и военного оборудования в пользу органов государственной власти Украины”.
Решение было принято единогласно.
Напомним, ранее глава Министерства обороны США Ллойд Остин обсудил со своим итальянским коллегой Гвидо Крозетто военную поддержку Украины, в частности темой разговора стали поставки ПВО.
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