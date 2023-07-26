Италия до конца года выйдет из китайской глобальной инициативы "Один пояс, один путь" — Bloomberg

Срок инвестиционного договора между странами истекает в конце текущего года.

Глава правительства Италии Джорджа Мэлони во время своего визита в США проинформирует президента Джорджа Байдена о намерении ее страны выйти из глобального соглашения с Китаем – "Один пояс, один путь".

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники в итальянском правительстве.

Италия была единственной страной из большой семерки, которая присоединилась к соглашению в 2019 году, когда премьером Италии был Джузеппе Конте, известный своими китайскими взглядами.

Срок инвестиционного договора между странами истекает в конце текущего года и должен быть автоматически продлен по соглашению сторон.

Италия не будет официально объявлять о выходе из соглашения во время визита Мелони в Соединенные Штаты, потому что хочет использовать последние месяцы для переговоров с Китаем, чтобы расторгнуть соглашение "мягким способом".

За время участия Италии в "Один пояс, один путь" дефицит ее торгового баланса с Китаем увеличился более чем в два раза — с $14 млрд по итогам 2019 года до $32,9 млрд в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна поможет Украине в реставрации Спасо-Преображенскому собору, потерпевшему разрушения в результате ракетной атаки России в ночь на 23 июля.

Кроме того, мы ранее информировали, что Китай продолжает поставлять России нелетальное вооружение для войны против Украины.

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