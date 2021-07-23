Италия фиксирует рост заболеваемости коронавирусом и вводит электронные COVID-паспорта

Документ позволит владельца посещать кафе, кинотеатры, ярмарки и спортивные мероприятия.

Италия вводит электронные COVID-паспорта, потому что в стране растет число новых случаев коронавируса.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июля.

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В документе будет указано, переболел ли человек коронавирусом за последние полгода, сделал хотя бы одну дозу прививки или менее 48 часов назад получил отрицательный ПЦР-тест. Все эти условия позволят владельцам сертификатов посещать кафе, кинотеатры, ярмарки и спортивные мероприятия.

Такой документ Италия вводит чуть ли последней из европейских стран. Власти надеются, что с их помощью будут стимулировать граждан делать прививки от COVID-19. К слову, страна больше всего пострадала от пандемии: жертвами болезни стали 128 тысяч итальянцев. Впрочем сейчас на фоне победы на Евро-2020 и массовых праздничных вечеринок итальянские медики фиксируют новую вспышку заболеваемости. В том числе и новым опасным штаммом "Дельта".

Новости мира: Италия вводит электронные COVID-паспорта из-за увеличения количества больных

Увеличение количества случаев заболевания фиксируют и в Израиле. Там возвращают COVID-пропуска для мероприятий с более сотней участников и запрещают посещение Кипра, Турции, Грузии и Великобритании. Последняя, кстати, сама страдает от неожиданных последствий коронавируса. Из-за обязательного карантин для тех, кто контактировал с больными, сразу нескольким крупным британским сетям магазинов не хватает кадров. Как следствие, в супермаркетах появились пустые полки и возникла продовольственная паника.

Как сообщалось, Европейский Союз до конца нынешнего года планирует предоставить бедным странам 200 млн доз вакцины от коронавируса. Ранее в ЕС готовы были предоставить 100 млн доз препарата разных производителей. Сейчас в Евросоюзе используют четыре вакцины от коронавируса: Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra Zeneca и Johnson & Johnson.

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