Италия хочет выйти из сверхважного для Китая соглашения и усилить сотрудничество с США — Bloomberg

Италия может значительно усложнить попытки китайского лидера Си Цзиньпиня вбить клин в отношениях между странами ЕС и США.

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони хочет вывести свою страну из тесных отношений с Китаем и увеличить сотрудничество с США. В настоящее время Мэлони хочет выйти из важного для Пекина соглашения "Один пояс, один путь".

Об этом сообщает Bloomberg.

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Китайская инициатива "Один пояс, один путь" профинансировала проекты инфраструктуры по всему миру на сумму $900 млрд.

Такой шаг со стороны Италии усложняет попытки китайского лидера Си Цзиньпиня вбить клин в отношениях между странами Европы и Соединенными Штатами Америки.

Аналитик исследовательской фирмы Института китайских исследований Меркатора Франческо Гиретти заявил, что "Италия застряла между "молотом и наковальней", и то, что делать с пактом о сотрудничестве, является для Мэлони настоящей дипломатической загадкой. Восстановление его станет очень тяжелым сигналом для США, но если оно не будет продлено, это вызывает напряженность в отношениях с Китаем".

В условиях ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном Китай стремится помешать странам Европы следовать позиции, особенно это касается контроля за экспортом ключевых технологий.

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Издание сообщает, что ситуация Италии по китайской инициативе "Один пояс, один путь" уже привлекла внимание правительства США. Для Вашингтона и других стран Европы это будет знаком, что Мелони способна воплощать в жизнь свою риторику, направленную на усиление сотрудничества с США.

Отметим, что Италия является единственной страной ЕС, подписавшей соглашение "Один пояс, один путь". Она была утверждена в 2019 году, когда премьером Италии был Джузеппе Конте. Но подписанное соглашение не привело к углублению отношений с Китаем, если сравнивать с другими странами ЕС. Китай и Тайвань являются ключевыми торговыми партнерами Италии, третьим по величине импортером товаров из ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер в Европарламенте заявил, что если в Пекине примут решение о нападении на Тавань, то страны Европейского союза должны стать на сторону демократии и ввести санкции против Китая.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто высказался, что для остановки войны необходимо попытаться усадить Украину и РФ за стол переговоров. Мол, посредником в переговорах может выступить Китай.

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