Италия хочет выйти из сверхважного для Китая соглашения и усилить сотрудничество с США — Bloomberg

Италия может значительно усложнить попытки китайского лидера Си Цзиньпиня вбить клин в отношениях между странами ЕС и США.
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони хочет вывести свою страну из тесных отношений с Китаем и увеличить сотрудничество с США. В настоящее время Мэлони хочет выйти из важного для Пекина соглашения "Один пояс, один путь".
Об этом сообщает Bloomberg.
Китайская инициатива "Один пояс, один путь" профинансировала проекты инфраструктуры по всему миру на сумму $900 млрд.
Такой шаг со стороны Италии усложняет попытки китайского лидера Си Цзиньпиня вбить клин в отношениях между странами Европы и Соединенными Штатами Америки.
Аналитик исследовательской фирмы Института китайских исследований Меркатора Франческо Гиретти заявил, что "Италия застряла между "молотом и наковальней", и то, что делать с пактом о сотрудничестве, является для Мэлони настоящей дипломатической загадкой. Восстановление его станет очень тяжелым сигналом для США, но если оно не будет продлено, это вызывает напряженность в отношениях с Китаем".
В условиях ухудшения отношений между Пекином и Вашингтоном Китай стремится помешать странам Европы следовать позиции, особенно это касается контроля за экспортом ключевых технологий.
Издание сообщает, что ситуация Италии по китайской инициативе "Один пояс, один путь" уже привлекла внимание правительства США. Для Вашингтона и других стран Европы это будет знаком, что Мелони способна воплощать в жизнь свою риторику, направленную на усиление сотрудничества с США.
Отметим, что Италия является единственной страной ЕС, подписавшей соглашение "Один пояс, один путь". Она была утверждена в 2019 году, когда премьером Италии был Джузеппе Конте. Но подписанное соглашение не привело к углублению отношений с Китаем, если сравнивать с другими странами ЕС. Китай и Тайвань являются ключевыми торговыми партнерами Италии, третьим по величине импортером товаров из ЕС.
Напомним, ранее сообщалось, что глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер в Европарламенте заявил, что если в Пекине примут решение о нападении на Тавань, то страны Европейского союза должны стать на сторону демократии и ввести санкции против Китая.
Кроме того, мы ранее информировали, что глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто высказался, что для остановки войны необходимо попытаться усадить Украину и РФ за стол переговоров. Мол, посредником в переговорах может выступить Китай.
Читайте также:
- Китай готовится к войне: эксперт указал на очевидный признак
- В Китае сделали заявление об экспорте оружия сторонам войны в Украину: что известно
- Секретные документы Пентагона: Китай проигнорировал запрос "вагнеровцев" об оружии
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.