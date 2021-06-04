Италия и Франция начинают вакцинировать подростков от COVID-19

В мире зафиксировано 172 666 790 случаев коронавирусной болезни. Из них — 3 711 557 смертей. Преодолели болезнь — 155 401 869 человек.

Италия открыла вакцинацию для детей с 12 лет после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило вакцинацию Pfizer/BioNTech для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Как сообщает The Guardian, после медленного старта из-за организационных проблем, программа вакцинации в Италии ускорилась. По данным Министерства здравоохранения, ввели более 35 млн доз 12,4 млн человек (почти 23% населения) в настоящее время полностью вакцинированы.

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В то время как в национальном плане вакцинации Италии определены приоритетные группы, в каждом из 20 регионов есть свой график вакцинации в соответствии с населением и доступными дозами.

Также стало известно, что Франция расширит программу вакцинации от коронавируса подростков с 15 июня. В целом по стране по крайней мере первую дозу получили уже 50% взрослого населения — около 26,6 млн, а более 11,4 млн завершили вакцинацию.

Напомним, Эрдоган заявил, что сделал три прививки от коронавируса, вместо двух. В Турции менее 20 процентов граждан получили две дозы вакцины.

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