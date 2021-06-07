Италия и Франция открываются для туристов: как попасть в страны

Страны имеют разные правила для пересечения границы.

С понедельника, 7 июня, Испания открывается для вакцинированных туристов.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 7 июня.

Важное условие — завершить вакцинацию следует не позднее, чем за две недели до путешествия. После этого никаких дополнительных проверок или ограничений для туристов, которые получили обе дозы вакцины, вводить не будут. Впрочем, речь идет лишь о препаратах, одобренные ВОЗ или Европейским регулятором. В Украине из препаратов, подпадающих под эти критерии, есть Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac. Испанцы рассчитывают, что во время этого туристического сезона смогут принять в 45 млн туристов.

Новости мира: Испания открывается для вакцинированных туристов со всего мира

Открывает свои границы для туристов и Франция, рассказали в Сніданку з 1+1. Новые правила начнут действовать со среды, 9 июня. Правительство распределило страны мира на три зоны: "зеленую", "оранжевую" и "красную". Украина рзом с большинством стран мира попала в "оранжевую". По мнению французов, это те страны, где ситуация с коронавируса остается неопределенной. Поэтому чтобы въехать во Францию, можно будет только при условии отрицательного ПЦР-теста. Если вакцинации нет, то въехать в страну можно будет только с обоснованием серьезной необходимости. Кроме ПЦР-теста, нужно будет еще пробыть во Франции семь дней в самоизоляции.

Между тем в Венецию прибыл корабль с 650 пассажирами на борту. Впрочем, местные жители встретили его акцией протеста. Утверждают, что местное правительство их обманул. Ведь в конце марта объявили, что круизным кораблям запретят причаливать в историческом центре Венеции. Планировалось, что корабли будут перенаправлять к промышленному порта. Впрочем, туристы снова начали заполнять улицы Венеции. Местные жители недовольны. Они боятся, что корабли будут разрушать исторические здания, а также и новых вспышек коронавируса.

В Германии требуют отставки министра здравоохранения Йенса Шпана. Все из-за закупку некачественных защитных масок общей стоимостью около миллиарда евро. Страна приобрела их еще в начале 2020 года. Однако к продаже в Германии их не допустили, потому что они были некачественные. Впоследствии в Министерстве защитные маски планировали раздать бездомным людям и людям с инвалидностью. Сейчас защитные средства хранят в специальном резерве Министерства здравоохранения.

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